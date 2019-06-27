Карпаты подписали опытного защитника Шахтера

Новости спорта: Карпаты подписали контракт с защитником Шахтера Сергеем Вакуленко.

Карпаты подписали контракт с защитником Шахтера Сергеем Вакуленко, сообщает официальный сайт львовского клуба. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на 3 года.

Ранее Вакуленко выступал за Мариуполь, Олимпик и Арсенал-Киев в УПЛ. Именно в составе Канониров защитник провел предыдущий сезон.

В минувшем сезоне Вакуленко провел 23 матча за Арсенал в УПЛ, в которых забил 9 мячей.

Карпаты этим летом арендовали вратаря Шахтера Олега Кудрыка и на 3 года подписали хорватского защитника Омонии Франьо Прце. Также была информация, что Львы в скором времени усилятся защитником сборной Люксембурга Марвином Мартинсом.

Ранее спортивный директор Карпат Олег Бойчишин объявил, что расположение львовян покинул ряд игроков.

Карпаты в прошлом розыгрыше УПЛ заняли 10-е место, но в стыковых матчах обыграли Волынь, благодаря чему сохранили прописку в элите украинского футбола на следующий сезон.