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Челси выкупит полузащитника Реала

Челси выкупит полузащитника Реала
10:59 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Челси выкупит у Реала полузащитника Матео Ковачича.

Челси выкупит у Реала полузащитника Матео Ковачича, информирует журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере. Синие заплатят за переход хорвата 50 миллионов евро.

Прошлый сезон Ковачич провел в Челси на правах аренды. За Реал 25-летний полузащитник сборной Хорватии выступал с 2015 по 2018 год.

Королевский клуб купил Ковачича у Интера летом 2015 года за 29 миллионов евро.

Так как Ковачич выступает за Челси с прошлого года, то его окончательный трансфер в лондонскую команду не подпадает под санкции ФИФА, запретившие Синим подписывать новых футболистов до 2020 года.

В сезоне 2018/2019 Ковачич провел во всех турнирах за Челси 51 матч, отметившись 2 ассистами. Хорват помог Синим выиграть Лигу Европы и занять третье место в Премьер-лиге.

Этим летом Челси покинул лидер Эден Азар, перешедший в Реал за 110 миллионов евро. Также Синие отклонили предложения Барселоны и Атлетико по трансферу Виллиана в размере 35 миллионов евро.

Челси после ухода Маурицио Сарри в Ювентус должен возглавить тренер Дерби Каунти Френк Лампард. До конца текущей недели Лампард может подписать 3-летний контракт с Аристократами.

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ФК Реал, Футбол, Матео Ковачич, Новости футбола.
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