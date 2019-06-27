Челси выкупит полузащитника Реала

Новости спорта: Челси выкупит у Реала полузащитника Матео Ковачича.

Челси выкупит у Реала полузащитника Матео Ковачича, информирует журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере. Синие заплатят за переход хорвата 50 миллионов евро.

Прошлый сезон Ковачич провел в Челси на правах аренды. За Реал 25-летний полузащитник сборной Хорватии выступал с 2015 по 2018 год.

Королевский клуб купил Ковачича у Интера летом 2015 года за 29 миллионов евро.

Так как Ковачич выступает за Челси с прошлого года, то его окончательный трансфер в лондонскую команду не подпадает под санкции ФИФА, запретившие Синим подписывать новых футболистов до 2020 года.

В сезоне 2018/2019 Ковачич провел во всех турнирах за Челси 51 матч, отметившись 2 ассистами. Хорват помог Синим выиграть Лигу Европы и занять третье место в Премьер-лиге.

Этим летом Челси покинул лидер Эден Азар, перешедший в Реал за 110 миллионов евро. Также Синие отклонили предложения Барселоны и Атлетико по трансферу Виллиана в размере 35 миллионов евро.

Челси после ухода Маурицио Сарри в Ювентус должен возглавить тренер Дерби Каунти Френк Лампард. До конца текущей недели Лампард может подписать 3-летний контракт с Аристократами.