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Барселона осуществила трансфер голкипера Валенсии

Барселона осуществила трансфер голкипера Валенсии
12:06 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Блаугранас официально оформили трансфер бразильского голкипера.

Барселона объявила о подписании вратаря Валенсии Нето, сообщает официальный сайт каталонского клуба. Стоимость трансфера — 26 миллионов евро плюс 9 миллионов в качестве бонусов.

Отметим, что вчера Валенсия объявила о переходе из Барселоны голландского вратаря Яспера Силлессена, за которого Летучие мыши заплатили также 35 миллионов евро.

Нето играл в Валенсии с 2017 года после перехода из Ювентуса. Бразилец был основным вратарем Летучих мышей в прошлом сезоне и отыграл за них во всех турнирах 47 матчей.

Барселона в прошлом сезоне выиграла чемпионат Испании, но проиграла в финале Кубка Валенсии (1:2) и полуфинале Лиги чемпионов Ливерпулю (3:0; 0:4).

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ФК Барселона, ФК Валенсия, Футбол, Ньето, Новости футбола.
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