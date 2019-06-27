Барселона осуществила трансфер голкипера Валенсии

Новости спорта: Блаугранас официально оформили трансфер бразильского голкипера.

Барселона объявила о подписании вратаря Валенсии Нето, сообщает официальный сайт каталонского клуба. Стоимость трансфера — 26 миллионов евро плюс 9 миллионов в качестве бонусов.

Отметим, что вчера Валенсия объявила о переходе из Барселоны голландского вратаря Яспера Силлессена, за которого Летучие мыши заплатили также 35 миллионов евро.

Нето играл в Валенсии с 2017 года после перехода из Ювентуса. Бразилец был основным вратарем Летучих мышей в прошлом сезоне и отыграл за них во всех турнирах 47 матчей.

Барселона в прошлом сезоне выиграла чемпионат Испании, но проиграла в финале Кубка Валенсии (1:2) и полуфинале Лиги чемпионов Ливерпулю (3:0; 0:4).