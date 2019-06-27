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Руни забил невероятный гол со своей половины поля (Видео)

Руни забил невероятный гол со своей половины поля (Видео)
12:27 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Легендарный английский форвард поразил фанатов своего клуба в США.

В рамках регулярного чемпионата МЛС Ди Си Юнайтед в Вашингтоне встретился с Орландо Сити. С капитанскими повязками команды на поле вывели два экс-партнера по МЮ Нани и Уэйн Руни.

Последний стал автором единственного гола в матче. После вброса аута в исполнении Нани, его партнеры допустили сразу несколько необязательных ошибок и мяч оказался у Руни. Уэйну нужно было бежать через половину поля, но он принял другое решение.

Увидев, что голкипер Орландо Брайан Роу вышел из ворот, Форвард попытался перебросить его со своей половины поля. Получилось.

Видео шедевра Уэйна Руни:

На счету Руни уже 9 голов в нынешнем розыгрыше МЛС.

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МЛС, Футбол, Новости футбола, Уэйн Руни.
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