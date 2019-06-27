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Хамес Родригес может перейти в Атлетико

Хамес Родригес может перейти в Атлетико
14:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Атлетико может перехватить у Наполи полузащитника Реала Хамеса Родригеса.

Атлетико может перехватить у Наполи полузащитника Реала Хамеса Родригеса, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, колумбиец хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Испании, а также он хотел бы воссоединиться в Атлетико с Маркосом Льоренте, с которым поддерживает дружеские отношения со времен совместной игры за Реал.

Сообщается, что осуществить трансфер Хамеса в Атлетико будет очень проблематично. Матрасники готовы потратить порядка 120 миллионов евро на переход нападающего Бенфики Жоао Феликса, а получить дополнительные средства для работы на трансферном рынке можно будет с помощью продаж полузащитников Анхеля Корреа и Витоло.

Ранее сообщалось, что Хамес Родригес согласовал условия личного контракта с Наполи, а неаполитанскому клубу осталось лишь договориться об условиях перехода с мадридским Реалом.

Сейчас Хамес Родригес играет за сборную Колумбии на Копа Америка — в четвертьфинале его команда будет противостоять Чили.

Предыдущие 2 сезона Хамес Родригес провел на правах аренды в Баварии. Мюнхенский клуб не стал активировать опцию выкупа, поэтому Хамес вернулся в Реал в начале лета.

В завершившемся сезоне колумбийский полузащитник сыграл за Баварию 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Бавария выиграла чемпионат и Кубок Германии по итогам сезона.

Атлетико в прошлом розыгрыше чемпионата Испании финишировал на втором месте.

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ФК Реал, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Хамес Родригес.
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