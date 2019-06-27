Польский Дольны Шленск стал обладателем Кубка регионов УЕФА-2019

Новости спорта: 26 июня финальным поединком в немецком Бургхаузене завершился 11-й розыгрыш Кубка регионов УЕФА.

Судьбу самого престижного европейского трофея среди любителей решали немецкая “Бавария” и польский “Дольны Шлёнск”. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В итоге зрители увидели четыре пенальти, удаление одного из хозяев поединка и победу гостей со счетом 3:2.

Польский клуб “Дольны Шленск” во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка регионов УЕФА.

От Украины участие в соревнованиях принимала любительская сборная Львовской области. Украинские футболисты завершили борьбу на промежуточном квалификационном этапе. В группе 6 украинцы победили азербайджанский “Угур” (4:0) и “Западный регион” из Финляндии (1:0), но уступили 0:1 “Кастилии” и “Леону”. Именно испанцы и вышли в финальный раунд турнира.