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Четверг, 27.06.2019
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Польский Дольны Шленск стал обладателем Кубка регионов УЕФА-2019

Польский Дольны Шленск стал обладателем Кубка регионов УЕФА-2019
18:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер УЕФА

Новости спорта: 26 июня финальным поединком в немецком Бургхаузене завершился 11-й розыгрыш Кубка регионов УЕФА.

Судьбу самого престижного европейского трофея среди любителей решали немецкая “Бавария” и польский “Дольны Шлёнск”. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В итоге зрители увидели четыре пенальти, удаление одного из хозяев поединка и победу гостей со счетом 3:2.

Польский клуб “Дольны Шленск” во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка регионов УЕФА.

Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Испанию на Европейских играх-2019

От Украины участие в соревнованиях принимала любительская сборная Львовской области. Украинские футболисты завершили борьбу на промежуточном квалификационном этапе. В группе 6 украинцы победили азербайджанский “Угур” (4:0) и “Западный регион” из Финляндии (1:0), но уступили 0:1 “Кастилии” и “Леону”. Именно испанцы и вышли в финальный раунд турнира.

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УЕФА, Футбол, Новости футбола, ФК Дольны Шленск, Кубок регионов УЕФА.
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