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Вернидуб - о переходе Караваева в Динамо

Вернидуб - о переходе Караваева в Динамо
14:37 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Бывший тренер "Зари" прокомментировал возможный переход украинского хавбека в столичный клуб.

Экс-главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб ответил на вопрос о возможном переходе Александра Караваева в «Динамо».

«Впишется ли Караваев в игру «Динамо»? Надеюсь на это. Саша прекрасный человек, у него замечательный характер. Караваев является основным игроком нашей национальной сборной. Он может одинаково полезно сыграть как на позиции правого защитника, так и правого вингера. Точно так же и под нападающим.

Поверьте мне, если его поставить на любую позицию, игры он не провалит. Желаю Саше удачи и игры на прежнем высоком уровне, как и раньше. Нет, даже выше», - сказал Вернидуб.

Ранее сообщалось, что за Караваева «Динамо» заплатит 1 миллион и 250 тысяч евро.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Юрий Вернидуб, Новости футбола, Александр Караваев.
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