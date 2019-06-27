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Украинки рассудят матч 1/4 финала женского ЧМ-2019 по футболу

Украинки рассудят матч 1/4 финала женского ЧМ-2019 по футболу
15:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта: Украинский арбитр Екатерина Монзуль возглавит бригаду судей на матче 1/4 финала женского ЧМ-2019 среди женщин.

Бригада украинских арбитров во главе с Екатериной Монзуль получила назначение на поединок Франция — США. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

На линиях Монзуль будут помогать Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Обязанности четвертого арбитра возложены на представительницу Австрии Кэти Яцевич.

Встреча состоится на парижском стадионе “Парк де Пренс” 28 июня и начнется в 22.00.

Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Испанию на Европейских играх-2019

Напомним, во Франции 7 июня - 7 июля проходит 8-й Кубок мира ФИФА по футболу среди женщин. 52 матча принимают стадионы 9 городов: Париж, Лион, Ренн, Гавр, Гренобль, Валансьен, Реймс, Монпелье и Ницца. В чемпионате мира принимают участие 24 футбольные сборные, представляющие ЮАР, Германию, Великобританию, Аргентину, Австралию, Бразилию, Камерун, Канаду, Чили, Шотландию, Испанию, США, Францию, Италию, Ямайку, Японию, Нигерию, Норвегию, Новую Зеландию, Нидерланды, Республику Корею, Китай, Швейцарию, а также Таиланд.

Финал ЧМ-2019 по футболу среди женщин пройдет в Лионе 7 июля.

Действующими обладателями Кубка мира по футболу среди женщин является сборная США.

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Футбол, Екатерина Монзуль, Новости футбола, ЧМ-2019 по футболу среди женщин.
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