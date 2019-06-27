Морозюк официально подписал контракт с турецким Ризеспором

Полузащитник киевского Динамо Николай Морозюк официально перешел в Ризеспор, став полноценным игроком турецкого клуба.
Украинец подписал контракт с "ястребами" на два года с опцией продления еще на один сезон. Детали сделки между клубами остаются неизвестными, однако ранее появлялась информация, что Динамо отпустит Морозюка в Ризеспор бесплатно.
Hoşgeldin Welcome ласкаво просимо pic.twitter.com/TWyoCACb2y
— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) 27 июня 2019 г.
Напомним, что Морозюк играл за Ризеспор в сезоне-2018/19 на правах аренды.