Морозюк официально подписал контракт с турецким Ризеспором

Новости спорта: Украинец Николай Морозюк продолжит карьеру в турецком чемпионате.

Полузащитник киевского Динамо Николай Морозюк официально перешел в Ризеспор, став полноценным игроком турецкого клуба.

Украинец подписал контракт с "ястребами" на два года с опцией продления еще на один сезон. Детали сделки между клубами остаются неизвестными, однако ранее появлялась информация, что Динамо отпустит Морозюка в Ризеспор бесплатно.

Hoşgeldin Welcome ласкаво просимо pic.twitter.com/TWyoCACb2y — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) 27 июня 2019 г.

Напомним, что Морозюк играл за Ризеспор в сезоне-2018/19 на правах аренды.