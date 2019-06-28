Аякс повесил ценник на Ван де Бека

Новости спорта: Донни ван де Бек заинтересовал мадридский Реал

Амстердамский Аякс готов рассмотреть продажу одного из своих лидеров Донни ван де Бека, которым в последнее время интересуется мадридский Реал. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, боссы "евреев" хотят получить за своего воспитанника порядка 60 миллионов евро, однако "сливочные" могут снизить сумму до 50 миллионов евро.

Отмечается, что Реалу не составит труда выполнить условия Аякса по Ван де Беку, однако приоритетным вариантом для "сливочных" остается подписание хавбека МЮ Поля Погба.

В минувшем сезоне Ван де Бек отыграл в 34 матчах за Аякс, забив 9 голов и совершив 10 результативных передач.