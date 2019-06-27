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Венгер: Думаю, что заслуживаю немного отдыха после 35 лет работы

Венгер: Думаю, что заслуживаю немного отдыха после 35 лет работы
20:58 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Французский специалист Арсен Венгер ответил на вопрос о возможном возвращении к тренерской работе.

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер заявил, что пока не планирует возвращаться к тренерской деятельности.

"Мне было бы интересно поработать в другой стране, хотя лучшие годы я провел в Англии. Возвращение? Точно не сейчас. Я все еще не готов вернуться. Сначала я был согласен на это, но потом решил, что сейчас еще не время.

Пока что взял небольшую передышку. Я думаю, что заслуживаю немного отдыха после 35 лет работы", - приводит слова Венгера France 24.

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Напомним, что Венгер покинул Арсенал в прошлом году спустя 22 сезона работы в команде.

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ФК Арсенал (Лондон), Арсен Венгер, Футбол, Новости футбола.
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