Динамо согласовало все детали перехода Караваева

Новости спорта: Игрок сборной Украины Александр Караваев отправится с киевской командой в Австрию.

Динамо согласовало все нюансы перехода полузащитника Зари Александра Караваева, сообщает в Telegram-канале журналист Кирилл Крыжановский.

Игрока национальной сборной Украины представят в качестве новичка киевлян в ближайшее время.

Также журналист подтвердил информацию Sport Arena, согласно которой футболист отправится с Динамо на первый сбор в Австрии. Сообщалось, что Динамо заплатило за его трансфер 1,25 миллиона евро.

Вчера Игорь Цыганык рассказал, что Шахтер дал разрешение на переход Караваева в столичный клуб. В контракте футболиста был прописан пункт, согласно которому Горняки должны одобрить его следующий трансфер.

В прошлом сезоне Караваев принял участие в 38 матчах луганской команды, забив 10 голов и отдав 5 результативных передач.

Таким образом, Александр станет вторым новичком Динамо нынешним летом после полузащитника венской Аустрии Абдула Кадири Мохаммеда. Также близок к переходу и нападающий Олимпика Матар Дийе.