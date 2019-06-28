Сборная Испании вышла в финал молодежного Евро-2019

Новости спорта: В полуфинальном поединке испанцы разгромили команду Франции.

Определился второй финалист молодежного чемпионата Европы по футболу, возраст до 21 года. Им стала команда Испании, которая в полуфинале разгромила Францию – 4:1.

Испанцы ушли на перерыв, ведя в счете 2:1, хотя уже на 16-й минуте уступали (0:1). Гол с пенальти забил Жан-Филипп Матета. Испания отыгралась на 28-й минуте после удара Марка Роки, а на пятой компенсированной к первому тайму минуте Микель Оярсабаль вывел "красную фурию" вперед.

После перерыва испанцы довели матч до крупной победы. На 47-й минуте отличился Даниэль Ольмо, а на 66-й минуте забил Борха Майораль (4:1).

Обзор матча:

В финале Испания сыграет против Германии. Немцы в полуфинале победили Румынию – 4:2. Финал состоится 30 июня.

Интересно, что на предыдущем чемпионате Европы в финале также играли эти команды и тогда Германия обыграла Испанию – 1:0.

Напомним, молодежная сборная Украины (U 20) стала чемпионом мира. В финале наши футболисты победили Южную Корею – 3:1.