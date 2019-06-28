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Лидер Олимпика объявил об уходе из клуба

Лидер Олимпика объявил об уходе из клуба
08:59 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:

Полузащитник Олимпика Алексей Гай на своей странице в Instargram объявил об уходе из донецкого клуба.

«Я принял решение, я больше не являюсь футболистом Олимпика. Это было сложное решение для меня, но оно такое! Я искренне благодарен всем, кто был рядом. Хочу сказать большое спасибо всей команде за эмоции, трудности и опыт который мы вместе с вами получили. Олимпик для меня не просто клуб, в котором мне посчастливилось играть — это частичка моего дома! Вы навсегда в моем сердце! До встречи на полях Европы!», — написал Гай.

В составе Олимпика 36-летний полузащитник выступал с лета 2018 года. В минувшем сезоне на счету Алексея Гая 22 поединка за дончан во всех турнирах — в них он записал на свой счет 4 забитых мяча.

Также к уходу из Олимпика близок форвард Матар Дийе, который сейчас находится на просмотре в киевском Динамо.

Сегодня также должно быть объявлено имя нового главного тренера Олимпика.

На прошлой неделе Украинская ассоциация футбола подтвердила, что донецкий Олимпик продолжит выступления в УПЛ в следующем сезоне и получит аттестат.

Исполнительный комитет УАФ рассмотрел коллективное обращение всех клубов УПЛ и внес поправки к статье 18 Регламента по аттестации футбольных клубов УПЛ.

Напомним, что Олимпик изначально не получил аттестат для выступлений в УПЛ в следующем сезоне. Причина — команды Олимпика в категории U-19 и U-21 дисквалифицированы за договорные матчи, из-за чего регламент не позволяет дончанам выступать в УПЛ. На это решение Олимпик подал апелляцию.

Олимпик прошлый розыгрыш УПЛ завершил на 9-й позиции.

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ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Алексей Гай.
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