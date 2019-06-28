Ордец прокомментировал свой переход в московское Динамо

Новости спорта: Защитник сборной Украины Иван Ордец рассказал подробности перехода в московское Динамо.

Центральный защитник Шахтера Иван Ордец в июне покинул клуб — игрок подписал подписал трехлетний контракт с московским Динамо. 27-летний центрбек дал интервью, в котором прокомментировал мотивы такого решения — по его словам, спорт и футбол не должны быть инструментами для конфликтов, а призваны объединять людей.

«Мой выбор был сделан в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее чем украинский, и я считаю, что мой переход в московское Динамо не нужно переводить в политическую плоскость», — цитирует Ордеца expres.online.

«Это новый вызов для меня, и я его принял. Считаю, что спорт и футбол должны объединять людей и народы, а не быть инструментами для конфликтов».

Помимо Ивана Ордеца, в российский чемпионат в это межсезонье перебрались полузащитник Александрии Артем Полярус, и защитник Шахтера Олег Данченко.

Иван Ордец из-за травмы практически полностью пропустил прошлый сезон, проведя в нем всего две игры. Шахтер же в прошлом сезоне сумел выиграть УПЛ и Кубок Украины.

Ордец является воспитанником Шахтера. После аренды в Мариуполе (тогда Ильичевце) в сезоне 2013/2014 начал выступать за основную команду Горняков.

Московское Динамо в прошлом розыгрыше РПЛ финишировало на 12-й позиции.