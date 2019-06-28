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Севилья хочет усилить состав полузащитником Аякса

Севилья хочет усилить состав полузащитником Аякса
09:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Марокканец может стать заменой Квинси Промесу, перешедшему в Аякс пару дней назад.

Севилья готова сделать предложение Аяксу в размере 30 миллионов евро за трансфер полузащитника Хакима Зийеха, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, в лице марокканца Севилья видит замену Квинси Промесу, который этим летом покинул клуб ради перехода в Аякс.

Хаким Зийех выступает за Аякс с 2016 года. В прошлом сезоне 26-летний полузащитник был одним из лидеров амстердамского клуба — он отыграл 49 матчей во всех турнирах, и забил в них 21 мяч. Игра Зиейха помогла Аяксу выиграть голландскую Эредевизию, а также добраться до полуфинала Лиги чемпионов.

Сейчас Зийех находится в расположении сборной Марокко, которая выступает на Кубке Африканских Наций.

Также Аякс близок к потере еще одного лидера — капитан команды Маттейс Де Лигт в шаге от перехода в Ювентус.

Севилья в прошлом розыгрыше Ла Лиги заняла 6-е место, которое дало ей прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

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ФК Аякс, Футбол, ФК Севилья, Хаким Зийех.
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