Стала известна возможная зарплата Буффона в Ювентусе

Новости спорта: Легендарный вратарь близок к возвращению в "старую сеньору".

Бывший вратарь сборной Италии и ПСЖ Джанлуиджи Буффон в ближайшее время может вернуться в туринский Ювентус. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, боссы "старой сеньоры" заинтересованы в подписании легенды клуба и готовы предложить Буффону годовой оклад в размере 2,5 миллионов евро. В туринском клубе рассматривают 41-летнего голкипера, как дублера Войцеха Щесны.

В минувшем сезоне за парижский клуб ДжиДжи провел 25 матчей, в которых пропустил 25 голов.

Отметим, что Буффон достанется Ювентусу абсолютно бесплатно, поскольку опытный вратарь покинул ПСЖ этим летом на правах свободного агента.