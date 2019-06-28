Мариуполь улетел на сбор в Турцию: список футболистов

Новости спорта: В составе азовской команды на турецкий учебно-тренировочный сбор отправились 25 футболистов.

В четверг, 27 июня, ФК «Мариуполь» прибыл в Картепе (Турция), где проведет 14-дневный учебно-тренировочный сбор.

В составе азовской команды на турецкий учебно-тренировочный сбор отправились 25 футболистов.

Состав «Мариуполя» на сборе в Картепе:

Вратари: Евгений Гальчук, Дмитрий Михайлов, Рустам Худжамов

Защитники: Алексей Быков, Сергей Горбунов, Игорь Кирюханцев, Виктор Корниенко, Никита Петерман, Павел Полегенько, Сергей Чоботенко, Сергей Яворский

Полузащитники: Евгений Белоконь, Владислав Вакула, Алексей Кащук, Дмитрий Мишнев, Евгений Проданов, Илья Путря, Игорь Тищенко, Дмитрий Топалов, Максим Чех, Вячеслав Чурко, Валерий Федорчук

Нападающий: Владислав Бугай, Иван Мочевинский, Руслан Фомин

Отметим, наставник азовцев Александр Бабич взял на тренировочный сбор игроков молодежного состава: Дмитрия Михайлова (2000 года рождения), Никиту Петермана (1999), Евгений Проданова (1998) и Ивана Мочевинского (1998). Также к команде уже присоединились новички - Дмитрий Топалов, Виктор Корниенко, Алексей Кащук и Максим Чех. Последние три игрока в составе сборной Украины U-20 стали чемпионами мира.