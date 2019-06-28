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Хачериди ведет индивидуальную подготовку к новому сезону в Киеве

Хачериди ведет индивидуальную подготовку к новому сезону в Киеве
12:26 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта: Защитник наверняка начнет сезон в новом клубе.

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди ведет индивидуальную подготовку к сезону 2019/2020 в Киеве.

Евгений Хачериди перебрался в Грецию в конце мая прошлого года, но с тех пор сыграл лишь 11 матчей во всех турнирах. При этом в греческой Суперлиге защитник выходил на поле всего 3 раза. Зимой ПАОК хотел продать украинца и занимался активным поиском покупателя, но центрбек остался в Греции.

Сам Хачериди в интервью заявлял, что не играет за ПАОК из-за проявленного неуважения к русскому руководству клуба. Напомним, что украинец в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Спартака показал сине-желтые щитки болельщикам российского клуба.

В Украине Хачериди выступал за Волынь и Динамо, состав которого он покинул в 2018 году после 11 лет проведенных в киевском клубе.

В минувшем сезоне ПАОК выиграл чемпионат и Кубок Греции. Черно-белые завоевали золото первенства Греции впервые за 34 года.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Евгений Хачериди, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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