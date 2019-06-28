Милан исключили из розыгрыша Лиги Европы-2019/20

Новости спорта: Милан исключен из розыгрыша Лиги Европы сезона 2019/2020.

Милан исключен из розыгрыша Лиги Европы сезона 2019/2020, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в своем Twitter.

Всему виной нарушения финансового fair-play.

Ранее сообщалось, что Милан ведет переговоры с представителями ФИФА о возможном исключении клуба из еврокубков. Россонери добровольно были согласны отказаться от участия в Лиге Европы, поскольку рассчитывали на попадание в Лигу чемпионов по итогам предыдущей кампании чемпионата Италии.

В следующем розыгрыше Лиги Европы Милан должен был стартовать на групповой стадии.

В прошлом сезоне в аналогичной ситуации Милан избежал дисквалификации и сыграл в Лиге Европы. Там россонери выступили неудачно, не сумев выйти из группы с Бетисом, Олимпиакосом и Дюделанжем.

Место Милана в Лиге Европы теперь займет Торино, который финишировал на 7-й строчке турнирной таблицы Серии А.

В прошлом розыгрыше Серии А Милан финишировал на 5 месте.