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Динамо сенсационно уступило Полесью в контрольном матче

Динамо сенсационно уступило Полесью в контрольном матче
14:51 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо

Новости спорта: Киевляне провели первый контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону.

Киевское Динамо провело первый спарринг после начала подготовки к сезону-2019/20. Соперником "бело-синих" стал участник Второй лиги житомирское Полесье.

У киевлян в составе присутствовали два игрока на просмотре. Весь матч на позиции нападающего отыграл Матар Дийе, который отметился ассистом на Никиту Кравченко. Также на 51-й минуте матча вышел Вадим Янчак, который в прошедшем сезоне представлял ФК Львов и Локомотив Кошице (Словакия).

Победу одержал житомирский коллектив со счетом 1:2.

Динамо — Полесье 1:2

Голы: Кравченко, 37 — Немтинов, 13, Шаленков, 74.

Динамо: Бущан (Нещерет, 41) — Кравченко, Алибеков, Шабанов (Бодня, 51), Сидклей (Янчак, 51) — Сидорчук (Шулянский, 51), Шапаренко (Петрусенко, 51), Андриевский (Гармаш, 41) — Русин, Де Пена (Хондак, 51), Матар Дийе.

Стартовый состав Полесья: Мозыль — Бринько, Адаменко, Маткобожик, Власюк, Боровец, Чернецкий, Голенков, Немтинов, Семчук, Голенко.

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