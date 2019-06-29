Динамо просматривает 19-летнего полузащитника

Киевское Динамо проводит первый матч после отпуска. Спарринг-партнером киевлян является житомирское Полесье.
Помимо Матара Дийе, на просмотре у киевлян также находится 19-летний правый полузащитник Вадим Янчак. В игру футболист вступил на 51-й минуте матча.
Янчак является воспитанником академии ФК Львов. В апреле 2019-го хавбек перебрался в словацкий клуб Локомотив из Кошице.
В прошедшем сезоне Янчак принял участие в 5 матчах за первую команду ФК Львов. За Локомотив футболист сыграл 4 матча, отметился 1 голом и 2 ассистами.