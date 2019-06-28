ПСЖ готов снизить цену на Неймара для трансфера бразильца в Барселону

Новости спорта: Парижане планируют осуществить переход в ближайшее время.

Руководство ПСЖ планирует снизить цену на звездного нападающего клуба Неймара. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, парижане будут готовы продать бразильца за 222 млн евро вместо требуемых 300 миллионов. Именно за такую цену ПСЖ купил Неймара в 2017 году у Барселоны два года назад.

Сообщается, что новый спортивный директор ПСЖ Леонардо убедил боссов клуба отпустить футболиста, не желающего выступать за первую команду.

Напомним, Барселона начала переговоры с ПСЖ о переходе бразильского вингера Неймара. Первое предложение "сине-гранатовых" было отвергнуто, однако клубы продолжают вести переговоры.