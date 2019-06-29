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Кубок Америки-2019. Чили обыграло Колумбию в серии пенальти (Видео)

Кубок Америки-2019. Чили обыграло Колумбию в серии пенальти (Видео)
08:20 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Алексис Санчес реализовал решающий пенальти для "красных".

Сборная Чили стала очередным полуфиналистом Кубка Америки, одержав победу над Колумбией в серии пенальти.

Основное и дополнительное время поединка завершилось со счетом 0:0, и командам пришлось выявлять сильнейшего в серии послематчевых ударов. Чили победило со счетом 5:4, а решающий пенальти реализовал Алексис Санчес.

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Колумбия – Чили 0:0, по пенальти 4:5

Колумбия: Оспина – Медина, Мина, Санчес, Тесильо – Куадрадо, Барриос, Урибе (Кардона, 67) – Хамес, Фалькао (Сапата, 77), Мартинес (Диас, 81).

Чили: Арьяс – Исла, Медель, Марипан, Босежур – Видаль, Пульгар, Арангис – Фуэнсалида (Павес, 75), Варгас, Санчес.

Предупреждения: Медина, Видаль, Куадрадо, Хамес – Арангис, Видаль.

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Алексис Санчес, Футбол, Сборная Чили, Новости футбола, Кубок Америки-2019.
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