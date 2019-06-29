Бонуччи может перейти в ПСЖ

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает SportMediaset.
Парижане намерены укрепить линию обороны этим летом и попытаются приобрести итальянского центрбека. По информации источника, руководство "красно-синих" уже обратились к представителям 32-летнего игрока, чтобы оценить возможность трансфера.
Бонуччи может утрать место в основе Ювентуса после прихода Маурицио Сарри и вероятного трансфера Матейса Де Лигта.
Действующий контракт защитника с туринским клубом рассчитан до июня 2023 года.