Бонуччи может перейти в ПСЖ

Новости спорта: ПСЖ начал переговоры с центрбеком Ювентуса Леонардо Бонуччи.

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает SportMediaset.

Парижане намерены укрепить линию обороны этим летом и попытаются приобрести итальянского центрбека. По информации источника, руководство "красно-синих" уже обратились к представителям 32-летнего игрока, чтобы оценить возможность трансфера.

Бонуччи может утрать место в основе Ювентуса после прихода Маурицио Сарри и вероятного трансфера Матейса Де Лигта.

Действующий контракт защитника с туринским клубом рассчитан до июня 2023 года.