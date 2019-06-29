Манчестер Юнайтед осуществил первый летний трансфер

Новости спорта: Защитник молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака стал футболистом Манчестер Юнайтед.

Защитник Кристал Пэлас и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака стал игроком Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист с клубом заключил контракт сроком на 5 лет с возможностью продление на 1 год.

По предварительным данным, МЮ заплатили за защитника 50 миллионов евро. Его зарплата - 80 тысяч фунтов в неделю.

В минувшем сезоне Ван-Биссака провел 39 матчей за Пэлас во всех турнирах, отметившись при этом 4 результативными передачами.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может усилиться форвардом Арсенала.