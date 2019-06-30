Лидер Десны Богданов продлил контракт с клубом

Новости спорта: Полузащитник играет за черниговскую команду с января.

Десна продлила контракт с полузащитником Андреем Богдановым, информирует официальный сайт клуба. Детали нового соглашения с 29-летним футболистом пока не разглашаются.

Богданов перешел в Десну в январе этого года на правах свободного агента. До черниговцев последним клубом полузащитника была польская Арка из Гдыни.

За Десну Богданов провел 13 матчей в УПЛ в прошлом сезоне, отличившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

Ранее Богданов выступал за такие клубы, как киевский Арсенал, Динамо, Металлист, греческий Эрготелис, молдавский Саксан, Волынь и Олимпик. Также на его счету один матч за сборную Украины.

Десна этим летом на два года подписала защитника Волыни Артура Западню и полузащитника Динамо Владислава Калитвинцева. Также черниговцы арендовали до конца следующего сезона защитника Шахтера Ефима Коноплю.

На просмотре в команде Александра Рябоконя также находится бывший полузащитник столичного Арсенала Андрей Домбровский и экс-вингер Днепра-1 Орест Кузык. Кроме того, стало известно, что Десна ведет переговоры с Шахтером насчет аренды защитника Эдуарда Соболя.

Десна в прошлом сезоне финишировала на 8 месте в УПЛ.