Шахтер повесил ценник на Алана Патрика

Новости спорта: Горняки намерены заработать на переходе бразильца в другой клуб.

Шахтер не станет удерживать полузащитника Алана Патрика. Бразилец уже привлек внимание Гремио, сообщает Globo Esporte.

Бразильский клуб сделал предложение об аренде Патрика, но получил отказ. Шахтер рассматривает лишь полноценную продажу футболиста, контракт которого истекает в июне 2022 года.

По информации источника, Горняки хотят заработать на трансфере 28-летнего полузащитника не менее 8 миллионов евро. Такая сумма не подходит Гремио и бразильцы уже отказались от дальнейших переговоров. Интерес к Патрику также проявляет Васко да Гама и Баия.

Алан Патрик пополнил состав донецкого Шахтера в 2011 году, и уже трижды успел уходить в аренду в бразильские клубы — Интернасьональ, Палмейрас, Фламенго.

В прошлом сезоне полузащитник провел за Шахтер 38 матчей во всех турнирах — на его счету 2 гола и 6 результативных передач. Бразилец помог Горнякам выиграть УПЛ и Кубок Украины.

Гремио в этом розыгрыше чемпионата Бразилии занимает 11-ю позицию — после 9 туров команда имеет на счету 11 набранных очков.