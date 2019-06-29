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Динамо отказалось отдать Сидиклея в аренду

Динамо отказалось отдать Сидиклея в аренду
17:47 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:

Динамо не согласилось отпустить полузащитника Сидиклея в аренду в Интернасьонал, сообщает GloboEsporte. Киевляне хотят продать бразильца.

Бело-синие намерены вернуть 4,5 миллиона евро, которые были потрачены в прошлом году на трансфер Сидиклея из Атлетико Паранаэнсе.

26-летний Сидиклей в минувшем сезоне отыграл за Динамо 23 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2023 года.

Сейчас бразилец находится в расположении Динамо и вместе с командой завтра вылетит на сбор в Австрию.

Интернасьонал также хотел вернуть полузащитника Тайсона из Шахтера, но президент Горняков Ринат Ахметов наложил вето на продажу футболиста.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Сидиклей.
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