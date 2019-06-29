ПФЛ утвердила формат Первой лиги

Новости спорта: ПФЛ утвердила состав Первой лиги Украины.

ПФЛ утвердила состав Первой лиги Украины.

В новом сезоне участие в соревновании примут 16 клубов.

Среди них – два клуба, которые покинули УПЛ по итогам прошлом сезона «Черноморец» и «Арсенал-Киев», а также «Волынь», «Металлист-1925», «Авангард», «Оболонь-Бровар», «Ингулец», «Балканы», «Николаев», «Прикарпатье», «Рух», «Горняк-Спорт», «Агробизнес», «Кремень», «Минай», «Черкащина-Академия».

В УПЛ пробьется на прямую команда, занявшая 1-е место. Вторая и третья команды сыграют в переходных матчах с клубами, занявшие 10 и 11 места в УПЛ.

15-е и 16-е места напрямую вылетают во Вторую лигу, а клубы, финишировавшие 13-м и 14-м сыграют переходные матчи с клубами Второй лиги, которые заняли вторые места в своих группах.