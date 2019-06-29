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Александрия разгромила АЗ в контрольном матче

Александрия разгромила АЗ в контрольном матче
19:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинская команда уверенно победила голландцев на летних тренировочных сборах.

Александрия разгромила АЗ Алкмаар в контрольном матче (3:0) на сборах в Нидерландах.

Счет в игре на 21-й минуте открыл Дмитрий Гречишкин, реализовавший пенальти. Во втором тайме Александрия забила еще дважды: сперва отличился Алексей Довгий, а в конце матча довел счет до разгромного Кирилл Ковалец.

Таким образом, команда Владимира Шарана одержала уже вторую победу на предсезонном сборе. Вчера Александрия минимально победила бельгийский Андерлехт (2:1).

Напомним, первый матч команды Владимира Шарана на сборе обернулся зрелищной перестрелкой с немецким Юрдингеном, которая завершилась поражением Александрии со счетом 3:4.

Следующие спарринги команда Шарана проведет уже в июле. В частности, 6 июля Александрия сыграет против Стандарда, а кто будет соперником украинцев 3 июля пока неизвестно.

АЗ Алкмаар — Александрия 0:3

Голы: Гречишкин (21, с пенальти), Довгий (56), Ковалец (82)

Стартовый состав Александрии: Панькив, потенциальный новичок, Бабогло, Бухал, Лучкевич, Гречишкин, Банада, Протасов, Ковалец, Задерака, Ситало

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Футбол, ФК Александрия, АЗ, УПЛ, Новости футбола.
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