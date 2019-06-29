Александрия разгромила АЗ в контрольном матче

Новости спорта: Украинская команда уверенно победила голландцев на летних тренировочных сборах.

Александрия разгромила АЗ Алкмаар в контрольном матче (3:0) на сборах в Нидерландах.

Счет в игре на 21-й минуте открыл Дмитрий Гречишкин, реализовавший пенальти. Во втором тайме Александрия забила еще дважды: сперва отличился Алексей Довгий, а в конце матча довел счет до разгромного Кирилл Ковалец.

Таким образом, команда Владимира Шарана одержала уже вторую победу на предсезонном сборе. Вчера Александрия минимально победила бельгийский Андерлехт (2:1).

Напомним, первый матч команды Владимира Шарана на сборе обернулся зрелищной перестрелкой с немецким Юрдингеном, которая завершилась поражением Александрии со счетом 3:4.

Следующие спарринги команда Шарана проведет уже в июле. В частности, 6 июля Александрия сыграет против Стандарда, а кто будет соперником украинцев 3 июля пока неизвестно.

АЗ Алкмаар — Александрия 0:3

Голы: Гречишкин (21, с пенальти), Довгий (56), Ковалец (82)

Стартовый состав Александрии: Панькив, потенциальный новичок, Бабогло, Бухал, Лучкевич, Гречишкин, Банада, Протасов, Ковалец, Задерака, Ситало