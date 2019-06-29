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Федерер назвал имя любимого футболиста

Федерер назвал имя любимого футболиста
20:08 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Роджер Федерер заявил, что восхищается игрой аргентинского нападающего Барселоны Лионеля Месси.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что восхищается игрой аргентинского нападающего Барселоны Лионеля Месси.

"Мне очень нравится Месси. Когда он получает мяч, сразу же разворачивается и потом делает что хочет. У него выбор: отдать пас, пойти в дриблинг или нанести удар. И он может успешно выполнить любой из вариантов.

Я считаю его лучшим игроком в истории футбола. Люблю наблюдать за игрой Лионеля. Я буду надеяться, что он однажды выиграет чемпионат мира со сборной Аргентины", - приводит слова Федерера The Financial Times.

Отметим, что сборная Аргентины вместе с Месси вышла в 1/2 финала Кубка Америки.

Ранее Федерер заявил, что еще в детстве знал, что станет звездой.

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Теннис, Футбол, Роджер Федерер, ATP, Новости футбола, Новости тенниса.
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