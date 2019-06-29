Федерер назвал имя любимого футболиста

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что восхищается игрой аргентинского нападающего Барселоны Лионеля Месси.
"Мне очень нравится Месси. Когда он получает мяч, сразу же разворачивается и потом делает что хочет. У него выбор: отдать пас, пойти в дриблинг или нанести удар. И он может успешно выполнить любой из вариантов.
Я считаю его лучшим игроком в истории футбола. Люблю наблюдать за игрой Лионеля. Я буду надеяться, что он однажды выиграет чемпионат мира со сборной Аргентины", - приводит слова Федерера The Financial Times.
Отметим, что сборная Аргентины вместе с Месси вышла в 1/2 финала Кубка Америки.
Ранее Федерер заявил, что еще в детстве знал, что станет звездой.