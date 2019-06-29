Новости спорта: Вингер Марьян Швед дебютировал за Селтик.

Вингер Марьян Швед дебютировал за Селтик. Украинец вышел с первых минут в товарищеском матче против австрийского Винер-Нойштадта.

Швед несколько раз заострял игру, но отметиться результативными действиями вингеру не удалось. В перерыве украинца заменили. Поединок завершился победой Селтика со счетом 2:1.

Ранее главный тренер Селтика Нил Леннон заявил, что был поражен работой Шведа на тренировках. Тем не менее, в первом спарринге межсезонья против Пинкафельда (6:1) украинец не играл.

Марьян подписал контракт с Кельтами еще в начале нынешнего года, но вторую половину минувшего сезона провел в Карпатах на правах аренды. За его трансфер львовяне выручили 2 миллиона евро.

Первый официальный матч сезона Селтик проведет 9 июля на выезде против Сараево в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.