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Конопля прокомментировал переход в Десну

Конопля прокомментировал переход в Десну
21:16 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Ефим Конопля перебрался из донецкого Шахтера в черниговскую Десну на правах годичной аренды

Фулбек молодежной сборной Украины Ефим Конопля перебрался из донецкого Шахтера в черниговскую Десну на правах годичной аренды.

19-летний футболист рассказал, почему он выбрал именно этот клуб, а также поведал, как чувствует себя после триумфа на чемпионате мира.

"С номером еще не определился: пока не знаю, какие свободны, а какие заняты. Десна мне показалась довольно хорошей командой, с хорошим тренером, которая смотрит на игру по-современному, пропагандирует более атакующий футбол. Некоторые команды в Украине любят просто закрыться, где-то найти свой момент и "затолкать" мяч в ворота ... К "сине-белых" другой стиль, поэтому мой выбор и пал на Десну.

Эмоции после чемпионата мира уже ушли. Нужно готовиться к новому сезону: бороться и получать себе место в основе.

Разговора с тренером еще не было. Но это хорошо, что на моей позиции очень сильный игрок. За счет этой конкуренции я смогу стать сильнее", - отметил Ефим в интервью официальному сайту клуба.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, ФК Десна, Новости футбола, Ефим Конопля.
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