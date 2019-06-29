ПСЖ назвал условия для перехода Неймара в Барселону

Нападающий ПСЖ Неймар все еще имеет шансы покинуть французский клуб.
Как сообщает Le Perisien, парижане готовы продать бразильца за 130-150 миллионов евро, но потребует включить в сделку двоих игроков со стороны покупателя на свой выбор.
Клуб пошел на такие уступки в связи с тем, что за установленные ранее 300 миллионов евро купить игрока желающих не было.
Напомним, что ранее Барселона предлагала за Неймара 100 миллионов, а также Филиппе Коутинью и еще одного игрока.
Ранее сообщалось, что Барселона договорилась с Атлетико о трансфере Антуана Гризманна.