ПСЖ назвал условия для перехода Неймара в Барселону

Новости спорта: Неймар все еще имеет шансы покинуть французский клуб

Нападающий ПСЖ Неймар все еще имеет шансы покинуть французский клуб.

Как сообщает Le Perisien, парижане готовы продать бразильца за 130-150 миллионов евро, но потребует включить в сделку двоих игроков со стороны покупателя на свой выбор.

Клуб пошел на такие уступки в связи с тем, что за установленные ранее 300 миллионов евро купить игрока желающих не было.

Напомним, что ранее Барселона предлагала за Неймара 100 миллионов, а также Филиппе Коутинью и еще одного игрока.

Ранее сообщалось, что Барселона договорилась с Атлетико о трансфере Антуана Гризманна.