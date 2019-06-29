Рашфорд подпишет новый контракт с МЮ

Новости спорта: Маркус Рашфорд близок к подписанию нового контракта с клубом

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает The Telegraph. Новое соглашение будет рассчитано на четыре года, с возможностью продления еще на год.

Согласно новому контракту Рашфорд будет получать около 13 миллионов фунтов в год. Эта сумма может возрасти еще на 2,6 миллиона фунтов в виде бонусов.

Ожидается, что Ман Юнайтед объявит о подписании нового соглашения с Рашфордом до того, как клуб отправится в предсезонный тур в Австралию (8 июля).

Рашфорда связывали с интересом со стороны нескольких мировых грандов, среди которых Барселона и Ювентус. В структуре Красных дьяволов Маркус выступает с 6 лет.

В минувшем сезоне, в течение которой командой руководили Оле-Гуннер Сульшер и уволенный в декабре Жозе Моуриньо, Рашфорд принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 9 результативных передач.

На прошлой неделе новый контракт с манкунианцами согласился подписать испанский вингер Хуан Мата. Сегодня Ман Юнайтед объявил о подписании контракта с защитником Кристал Пэлас Аароном Уан-Биссакой.

Минувший сезон Красные дьяволы завершили на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, а в Лиге чемпионов вылетели на этапе 1/4 финала от Барселоны.