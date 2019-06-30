Рашфорд близок к новому соглашению с Манчестер Юнайтед

Новости спорта: Форвард сможет зарабатывать более 15 млн фунтов с учетом бонусов.

Нападающий Маркус Рашфорд практически договорился о продлении контракта с МЮ до 2023 года с опцией пролонгации еще на один сезон, сообщает The Telegraph.

По новому соглашению Маркус будет получать 250 тысяч фунтов в неделю (13 млн фунтов в год), а с учетом бонусов эта сумма может возрастать до 300 тыс/неделя (15,6 млн/год).

Ожидается, что о сделке объявят до вылета клуба на предсезонный тур в Австралию 8 июля.

Рашфорд стал основным центрфорвардом "красных дьяволов" после того, как в декабре 2018 года команду возглавил Оле-Гуннар Сульшер. Интерес к англичанину приписывали различным клубам, среди которых – Барселона.

Также "красные дьяволы" продолжают работать над продлением контракта с Давидом Де Хеа. Соглашение испанца действует до лета 2020 года.