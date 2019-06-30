Неймар поддержал Суареса после незабитого пенальти

Новости спорта: Неймар высказал поддержку своему экс-одноклубнику Луису Суаресу.

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар поддержал Луиса Суареса после того, как тот не смог реализовать пенальти в матче Уругвая против Перу в 1/4 Кубка Америки. Матч завершился вничью, а в серии пенальти Перу одержало победу 5:4.

Неймар и Суарес поддерживают дружеские отношения еще с тех пор, как бразилец выступал за Барселону. Неймар высказал поддержку уругвайцу в Instagram.

"Поднимайся. Ты лучший, брат. Я люблю тебя, друг", - написал Неймар.

Суарес впервые с 2016 года не смог реализовать пенальти. После матча Суарес не смог сдержать слез и разрыдался прямо на поле.