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Неймар поддержал Суареса после незабитого пенальти

Неймар поддержал Суареса после незабитого пенальти
13:11 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Неймар высказал поддержку своему экс-одноклубнику Луису Суаресу.

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар поддержал Луиса Суареса после того, как тот не смог реализовать пенальти в матче Уругвая против Перу в 1/4 Кубка Америки. Матч завершился вничью, а в серии пенальти Перу одержало победу 5:4.

Неймар и Суарес поддерживают дружеские отношения еще с тех пор, как бразилец выступал за Барселону. Неймар высказал поддержку уругвайцу в Instagram.

"Поднимайся. Ты лучший, брат. Я люблю тебя, друг", - написал Неймар.

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Суарес впервые с 2016 года не смог реализовать пенальти. После матча Суарес не смог сдержать слез и разрыдался прямо на поле.

 

 

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Неймар, Футбол, Луис Суарес, Новости футбола.
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