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Шахтер - ЦСКА София: где смотреть видеотрансляцию матча

Шахтер - ЦСКА София: где смотреть видеотрансляцию матча
11:52 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: "Горняки" начнут поединок против софийцев максимально боевым составом.

Стал известен состав Шахтера на контрольный поединок против софийского ЦСКА. Даже в запасе не оказалось основного форварда "горняков" Жуниора Мораеса, но в целом состав максимально приближенный к основному.

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Марлос, Степаненко, Коваленко, Тете, Тайсон — Сикан.

Запасные: Шевченко, Пузанков, Трубин, Хочолава, Бондарь, Бутко, Сиприано, Додо, Соломон, Патрик, Танковский, Пихаленок, Маркос, Фернандо.

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Это второй контрольный поединок Шахтера нынешним летом. В первом "горняки" обыграли Лудогорец 3:0.

Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Шахтера. Начало в 12:00 по киевскому времени.

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