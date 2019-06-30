Александрия разгромила АЗ Алкмар (Видео)

Александрия провела товарищеский матч с голландским клубом АЗ Алкмар. Подопечные Владимира Шарана на выезде разгромили соперника со счетом 3:0.
Голами у александрийцев отмечались Дмитрий Гречишкин, Алексей Довгий и Кирилл Ковалец.
Александрия - АЗ Алкмар 3:0
Голы: Гречишкин, 21 (пен), Довгий, 56, Ковалец, 82.
Стартовый состав Александрии: Билык — Бабогло, Банада, Бухал, Гречишкин, Задерака, Ковалец, Лучкевич, Протасов, Ситало, игрок на просмотре.
Стартовый состав АЗ: Бизот — Купмейнерс, Аувеян, Бергсма, Влар, Гаудмейн, Гудмундссон, Дрейф, Мидтше, Стенгс, Тил.