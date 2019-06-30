СМИ: Ювентус подпишет де Лигта в понедельник

Новости спорта: Туринцы согласовали детали перехода центрбека Аякса Матейса де Лигта.

Защитник Аякса Матейс де Лигт должен завершить свой переход в Ювентус в следующий понедельник, сообщает издание Tuttosport.

Руководство туринского клуба уже согласовало все детали трансфера с Аяксом и самим футболистом и теперь ожидает официального объявления.

По информации источника, сумма сделки составит 67 миллионов евро. Еще 13 миллионов Аякс может получить в качестве бонусов. Нидерландский центрбек поставит подпись под 5-летним контрактом с "бьянконери", а его зарплата с учетом бонусов составит 12 млн евро.

Ранее сообщалось, что защитник Ромы Лука Пеллегрини уже прибыл в Ювентус на медосмотр.