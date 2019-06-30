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Тоттенхэм готовит громкий трансфер

Тоттенхэм готовит громкий трансфер
21:51 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Лион согласовал с Тоттенхэмом трансфер полузащитника Танги Ндомбеле за 63 миллиона евро.

Лион согласовал с Тоттенхэмом трансфер полузащитника Танги Ндомбеле за 63 миллиона евро, сообщает Telefoot.

По информации источника, Ндомбеле подпишет со Шпорами 5-летний контракт.

Ранее сообщалось, что президент Лиона Жан-Мишель Ола обещал повысить цену до 72 миллионов евро, если Шпоры не согласятся оформить трансфер француза на следующей неделе.

В нынешнем году интерес к Ндомбеле приписывали многим европейским клубам, в числе которых Реал, Ювентус и ПСЖ.

В течение прошлого сезона Танги Ндомбеле принял участие в 49 матчах Лиона во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 8 результативных передач.

Напомним, в феврале Шпоры утвердились в статусе первого в истории клуба АПЛ, который не совершил ни одного подписания в течение двух трансферных окон. Впрочем, это не помешало команде финишировать на 4-м месте в турнирной таблице и дойти до финала Лиги чемпионов.

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ФК Тоттенхэм, ФК Лион, Футбол, Новости футбола, Танги Ндомбеле.
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