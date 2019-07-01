Стало известно, когда Де Лигт станет одноклубником Роналду

Новости спорта: Туринский клуб согласовал детали перехода голландца.

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт продолжит карьеру в Ювентусе. Об этом сообщает Tuttosport.

Источник утверждает, что туринский клуб объявит о переходе голландца в понедельник. Сумма трансфера составит 67 миллионов евро. Еще 13 млн Аякс получит в качестве бонусов.

Сообщается, что Де Лигт получит пятилетний контракт с зарплатой 8 млн евро за сезон.

В минувшем сезоне Маттейс провел за Аякс 55 матчей, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу.

Ранее игрок рассказал, что в детстве хотел быть похожим на Криштиану Роналду.