Бонуччи отказался покидать Ювентус

Новости спорта: Центральный защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи хочет остаться в туринском клубе, и даже не стал рассматривать предложение ПСЖ.

Центральный защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи хочет остаться в туринском клубе, и даже не стал рассматривать предложение ПСЖ, сообщает Gazzetta dello Sport.

Парижане выражали заинтересованность в услугах Бонуччи, и были готовы предложить контракт с ежегодной зарплатой в 7 миллионов евро.

Контракт Леонардо Бонуччи с Ювентусом действует до 2023 года. Лишь прошлым летом центрбек вернулся в Турин после скандального трансфера в Милан, и минувший сезон он провел в статусе безоговорочно основного игрока.

Во всех турнирах прошлого сезона Леонардо Бонуччи провел 41 поединок, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча.

Ранее стало известно, что Ювентус договорился о трансфере центрального защитника Маттейса Де Лигта.

Ювентус и ПСЖ в прошлом сезоне синхронно выиграли свои национальные чемпионаты, но потерпели неудачи в Лиге чемпионов и кубковых турнирах.