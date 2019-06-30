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Каштру: Шахтеру еще многое нужно улучшить

Каштру: Шахтеру еще многое нужно улучшить
15:32 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Главный тренер донецкого Шахтера доволен действиями подопечных, но считает, что у команды еще много работы.

Португальский специалист поделился впечатлениями после победного матча против софиевского ЦСКА.

"Жара и сложное поле не давали нам действовать быстро, но, тем не менее, команда смогла контролировать игру в обороне и атаке. У нас была большая вариативность, атаки на фланге и в центре. Команды была в равновесии, а быстрый гол позволил играть с большим комфортом" — приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

"Конечно, мы говорим, что результаты сейчас не важны, но лучше побеждать. Будем продолжать работать. Мы много трудились на этой неделе и я рад, что команда показала свои принципы в атаке и обороне. Понятно, что еще многое нужно будет улучшить".

Главный тренер дончан высказал мнение относительно быстрых голов в матчах с Лудогорцем и ЦСКА.

"Это успех команды. В двух матчах мы смогли контролировать ход поединка с первых минут и это позволило нам создавать некоторые моменты. Также были шансы, которые мы не смогли использовать. Голы на ранних минутах всегда происходят благодаря концентрации команды".

Также, португалец ответил на вопрос относительно новой схемы команды.

"Чаще всего, межсезонье длится 5-6 недель. Ребята будут в разное время приходить к тому, что мы хотим. Уже есть исполнители, которые отлично понимают наши требования".

"Ребята очень стараются, это видно. Я очень доволен игроками. Я думаю, что это хорошая семья, которая есть в Шахтере. Это была отличная неделя работы со стороны игроков и структуры клуба".

Даниил Сикан, который отличился победным голом, был солидарен со своим тренером относительно факторов, который добавляли сложности игре.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Луиш Каштру.
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