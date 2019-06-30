Тренер Колоса: Пока нет ощущения, что мы попали в УПЛ

Новости спорта: Руслан Костышин рассказал о подготовке команды из Ковалевки к грядущему сезону.

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин рассказал о подготовке своей команды к старту нового сезона 2019/20. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.

«Собрались, работаем, набираем форму. Пока нет ощущения, что мы в УПЛ, уже ближе к сезону появится волнение. Работаем по той же подготовительной программе, что и в предыдущие годы.

Перерыв был маленький, 20 дней отдыха, так что не думаю, что игрокам нужно будет долго втягиваться. Основной упор в работе будет сделан на скоростную выносливость, тактику и командное взаимодействие.

Нет явных проблем, что кто-то выпадает. На тренировках вижу хороший темп. У нас в прошлом сезоне не было сбоев в физическом плане. Что касается новичков – все покажут контрольные игры.

У нас проблемных позиций нет, состав сбалансирован. Но хочется получить качественное усиление, чтобы придать нашим ребятам конкуренции и добавить мотивацию».