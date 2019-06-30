Зозуля стал самым дорогим футболистом Альбасете

Украинский нападающий испанского Альбасете Роман Зозуля значительно поднялся в цене по версии немецкого портала Transfermarkt.
Форвард по окончанию минувшего сезона Сегунды поднялся на 200 тысяч евро. Теперь его цена составляет - 1 миллион евро.
Стоит отметить, что игроки Альбасете Жереми Бела и Томеу Надаль также стоят 1 миллион евро.
Контракт Романа с Альбасете истекает уже 30-го июня. Если клуб и игрок не договорятся о продлении контракта, то украинец станет свободным агентом.
В минувшем сезоне Роман Зозуля провел за Альбасете 37 матчей, забил 11 голов, отдал 2 голевые передачи.
Напомним, ранее сообщалось, что Зозуля не вернется в Днепр-1, а продолжит карьеру в Ла Лиге.