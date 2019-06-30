Шальке объявил о подписании защитника Штутгарта

Новости спорта: Шальке подписал защитника Штутгарта Озана Кабака.

Шальке подписал защитника Штутгарта Озана Кабака, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро — Шальке выплатил клаусулу, которая была прописана в контракте Кабака на случай вылета Штутгарта из Бундеслиги. Турецкий защитник подписал с гельзенкирхенским клубом пятилетний контракт.

19-летний турок перебрался в Германию из Галатасарая только в январе нынешнего года и не помог команде спастись от вылета во второй немецкий дивизион. За полгода в Бундеслиге Озан принял участие в 17 матчах Швабов, забив 3 гола, и при этом стал одним из главных открытий второго крга Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что подписанием Озана Кабака активно интересуется Милан.

Спортивный директор Шальке Йохен Шнайдер ранее заявил, что украинский полузащитник клуба Евгений Коноплянка будет искать себе новый клуб.

В прошлом розыгрыше Бундеслиге Шальке финишировал на 14-й позиции.