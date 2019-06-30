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Экс-игрок Локомотива может продолжить карьеру в Первой лиге Украины

Экс-игрок Локомотива может продолжить карьеру в Первой лиге Украины
17:46 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Тарас Михалик подтвердил, что у него есть вариант продолжения карьеры в родной Волыни.

Экс-защитник Локомотива и киевского Динамо Тарас Михалик подтвердил, что у него есть вариант продолжения карьеры в родной Волыни. По словам Михалика, он еще не принял окончательного решения по поводу продолжения карьеры в Луцке, хотя Волынь предложила ему одно-летний контракт.

«Пока окончательного решения о продолжении карьеры не принял. Сейчас тренируюсь в Луцке с местной командой, Волынью. Это мой родной город, ехать никуда уже не хочу. Клуб предложил мне однолетний контракт. Поэтому сейчас тренируюсь, а чуть позже примем совместно окончательное решение. Команда ставит задачу возвращения в Премьер-лигу», — цитирует Михалика sport24.ru.

Ранее сообщалось, что Тарас Михалик, а также ряд потенциальных новичков тренируются вместе с Волынью.

У опытного центрального защитника в июне закончился контракт с Локомотивом, в составе которого украинец в этом сезоне выиграл Кубок России. В этом сезоне Михалик только трижды выходил на поле в составе железнодорожников, и это были именно кубковые поединки. Локомотив уже объявил, что Михалик покинул команду.

Михалик перешел в Локомотив летом 2013 года, а до этого он на протяжении семи лет защищал цвета киевского Динамо.

Волынь в прошлом розыгрыше Первой лиги заняла 3-е место, что позволило ей попасть в стыковые матчи с Карпатами. В них клуб из Луцка выступил неудачно (0:0, 1:3), и в итоге не сумел получить путевку в УПЛ.

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ФК Локомотив, Футбол, Тарас Михалик, Новости футбола.
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