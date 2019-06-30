Караваев рассказал подробности перехода в Динамо

Новости спорта: С вице-чемпионом Украины Караваев подписал контракт на 4 года.

Новичок киевского Динамо Александр Караваев прокомментировал подробности своего перехода в стан бело-синих. По словам полузащитника, фактически приглашение о переходе он получил от позвонившего ему тренера Александра Хацкевича.

«Точной даты не скажу, но впервые о заинтересованности со стороны Динамо я узнал в апреле. От своего агента, Вадима Шаблия. Он сказал, что с большой долей вероятности этот интерес не сиюминутный, и все может дойти до официального предложения о подписании контракта», — цитирует Караваева Dynamo.kiev.ua.

«С течением времени слова моего агента подтвердились, ближе к лету всё стало приобретать уже серьезный контекст. А после матча Украина — Сербия мне позвонил Александр Хацкевич, и этот разговор фактически стал официальным приглашением в Динамо. Тогда же я и дал свой положительный ответ».

«Особо не раздумывал. Так что в упомянутом разговоре я мог ответить лишь согласием — к тому времени для себя я уже все решил».

По словам Караваева, ему понравилось первое общение с Хацкевичем и теперь он готов к работе, не боясь конкуренции со стороны новых одноклубников.

«С Хацкевичем мы говорили перед пятничной тренировкой. Разговор получился спокойным и легким настолько, что у меня было ощущение, будто с этим человеком я знаком давным-давно».

«Что же касается роли, которая будет мне отводиться в Динамо, то тренер сказал, что на этот счет все будем расставлять по местам по ходу тренировочного процесса и контрольных матчей. Возможно, на первом этапе меня будут пробовать на разных позициях, а к чему это приведет, покажет время. Сейчас же речи о том, что меня будут использовать на какой-то конкретной позиции, не идет. Думаю, меня будут использовать меня в том качестве, в котором я будут приносить максимальную пользу команде».

«Лично мне конкуренция не только не мешает, а придает больше мотивации, больше сил. Если бы я боялся конкуренции, то просто отказался бы от перехода в Динамо, сказав, что меня все устраивает в Заре».

С вице-чемпионом Украины Караваев подписал контракт на 4 года. За его трансфер Динамо предположительно заплатило 1,25 миллиона евро.

В прошлом сезоне игрок провел 38 матчей в составе луганской Зари, забив 10 голов и отдав 5 результативных передач.

Караваев стал вторым новичком киевлян, до этого подписавших полузащитника венской Аустрии Абдула Кадири Мохаммеда. Также близок к переходу в Динамо нападающий Олимпика Матар Дийе.